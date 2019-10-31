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Зампред Госдумы отметила улучшение диалога с парламентариями скандинавских стран

Ольга Епифанова при этом отметила, что существует "некое давление извне", в частности, вопрос о том, чтобы в странах Скандинавии поддержали "закон Магнитского", на сессии Северного совета поставила Швеция

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. /ТАСС/. Диалог между парламентариями скандинавских стран и России заметно улучшился в последнее время. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала в четверг зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова по итогам участия в 71-й сессии Северного совета 28-31 октября в Стокгольме.

"Хочется отметить, что со времени последней встречи диалог очень изменился. Раньше шведы не хотели общаться, а сейчас, в 2019 году, - абсолютно нормальная, хорошая дискуссия. Существует некое давление извне, например, на сессии обсуждалось предложение о "законе Магнитского", которое пришло не из Скандинавии. Давление извне существует, но несмотря на это мы как соседи осуществляем и развиваем наше сотрудничество", - отметила она.

Представитель нижней палаты российского парламента пояснила, что вопрос о том, чтобы в странах Скандинавии поддержали "закон Магнитского", на сессии поставила Швеция. Предложение поступило от основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного российским судом к девяти годам колонии заочно. "К сожалению, регламент не позволяет нашей делегации участвовать в обсуждениях и высказывать свою точку зрения, так как мы являемся просто наблюдателями, у нас нет права голоса. Это предложение уйдет на рассмотрение в комиссии и на следующий год будет вынесено на голосование", - сказала Епифанова.

В своем выступлении на сессии Епифанова призвала оградить от колебаний политической конъюнктуры различные форматы взаимодействия парламентариев - в Северном совете, Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/ Евроарктического региона, "Северном измерении", Арктическом совете. "Форматы позволяют заниматься практическими делами без вмешательства политики. Но обсуждение закона Магнитского - это попытка втянуть в политику", - считает она.

"В рамках этих организаций мы активно обсуждаем вопрос о том, что неправильно накладывать санкции на парламентариев. Все соглашаются, все кивают головой, все согласны, но вопрос остается, а санкции - запрет на въезд в разные страны - сохраняются. Это очень мешает", - подчеркивает Епифанова.

"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе - сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах. Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела.

Теги
ШвецияРоссияЕпифанова, Ольга Николаевна
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