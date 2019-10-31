Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в дипломатии.

"Не комментируя этот конкретный случай, хочу напомнить, что в дипломатии действует принцип взаимности", - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ в получении визы россиянину, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве в Софии.

Как сообщили накануне в МИД Болгарии, решение было принято из-за отрицательного заключения одного из ведомств, с которым согласуется выдача виз для дипломатов. Российская сторона получила соответствующее официальное уведомление. Ранее на этой неделе из страны был выслан другой российский дипломат. 28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в шпионаже, а затем - о его приостановке в силу дипломатического иммунитета подозреваемого.