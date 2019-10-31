Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова указала на принцип взаимности в дипломатии

Так официальный представитель МИД РФ ответила на вопрос о реакции Москвы на отказ в получении визы россиянину, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве в Софии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о принципе взаимности в дипломатии.

"Не комментируя этот конкретный случай, хочу напомнить, что в дипломатии действует принцип взаимности", - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ в получении визы россиянину, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве в Софии.

Как сообщили накануне в МИД Болгарии, решение было принято из-за отрицательного заключения одного из ведомств, с которым согласуется выдача виз для дипломатов. Российская сторона получила соответствующее официальное уведомление. Ранее на этой неделе из страны был выслан другой российский дипломат. 28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении против него уголовного дела по подозрению в шпионаже, а затем - о его приостановке в силу дипломатического иммунитета подозреваемого.

Теги
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Путин: оценка работы властей должна даваться по выполнению растущих запросов общества
По словам президента, результаты работы властей следует оценивать по сегодняшним требованиям, а "не по тому, как было плохо вчера"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС