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Встреча Совмина Союзного государства Белоруссии и России может пройти в конце ноября

Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшей интеграции двух государств

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России планируется провести в конце ноября, в повестке - вопросы дальнейшей интеграции двух государств. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, отвечая на вопрос ТАСС.

"Сейчас определяется дата, думаю, что это пройдет в последней декаде ноября. Тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики, наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений", - отметил Рапота.

Он добавил, что Постоянный комитет Союзного государства не посвящен в работу межправительственной группы по подготовке интеграционной программы и дорожных карт по ее реализации. "Нет. Мы работаем по своему графику", - уточнил госсекретарь. Он пояснил, что очередное заседание союзного Совмина "по регламенту должно пройти в Российской Федерации".

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня премьер Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны, в первую очередь, дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что таких дорожных карт будет подготовлено 31. Предусматривается, что программа интеграции и дорожные карты будут представлены президентам двух государств в декабре.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей НиколаевичРапота, Григорий Алексеевич
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