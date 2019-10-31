Рапота: дата проведения Высшего Госсовета союза Белоруссии и РФ пока не определена

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Дата проведения заседания Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России, на котором может быть утверждена программа действий по развитию интеграции, пока не определена. Об этом заявил журналистам в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Высший Госсовет - время не назначено. 10 декабря мы [Постоянный комитет] планируем научно-практическую конференцию. Пока об этом могу сказать", - отметил Рапота.

Он предположил, что сроки проведения заседания Высшего Госсовета могут быть определены после проведения Совета министров Союзного государства в конце ноября. "Мы должны принять бюджет [Союзного государства] на Совете министров, затем одобрить на Парламентском собрании, которое, скорее всего, также пройдет в ноябре. А дальше - на утверждение Высшего Госсовета", - пояснил Рапота. "Если в этом году не удастся его [Высший Госсовет] провести, то мы попросим наших президентов в рабочем порядке подписать бюджет с тем, чтобы мы с 1 января [2020 года] могли нормально работать", - отметил госсекретарь.

Ранее предполагалось, что 8 декабря может пройти заседание Высшего Госсовета Союзного государства, приуроченное к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. К этой дате планируется представить на рассмотрение президентам двух стран программу действий по углублению интеграции и 31 дорожную карту по ее реализации. Для подготовки документов в декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы.