Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Лавров и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию на Украине и другие вопросы повестки

Обе стороны приветствовали начало процесса отвода сил в Золотом
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) Томас Гремингер в четверг второй раз за год провели переговоры в Москве. Беседа продлились больше двух часов, поскольку повестка была достаточно широкой.

На эту тему

Помимо сверки часов по военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному измерениям деятельности ОБСЕ, подготовки заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц организации 5-6 декабря в Братиславе стороны уделили внимание содействию урегулированию региональных конфликтов с акцентом на ситуацию на Украине.

Характерно, что переговоры проходили в условиях, когда Киев, приняв "формулу Штайнмайера", пошел дальше: были разведены силы в Станице Луганской, начат аналогичный процесс в Золотом и объявлена дата начала разведения сил в Петровском. В Москве не спешат давать оценки, но безусловно приветствуют эти шаги, к которым она призывала в течение трех лет после саммита "нормандской четверки" в октябре 2016 года в Берлине.

Открывая встречу, российский министр выразил поддержку усилиям Гремингера и его команды по повышению эффективности организации, восстановлению доверия между ее государствами-участниками, формированию объединительной повестки дня, а также работе мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины. "Россия неизменно выступает за то, чтобы ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы. Тесно сотрудничаем с представителями ОБСЕ, ее различных институтов и структур", - напомнил министр.

Он добавил, что в Москве ждут приезда представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира для участия в конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" 6 ноября.

В поисках утраченного доверия

На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров с сожалением отметил, что сегодня "объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере", в том числе из-за отсутствия доверия между государствами-участниками. "Мы солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников организация способна внести значимый вклад в пока буксующий трудоемкий процесс восстановления доверия в Евроатлантике", - указал он.

Министр также подчеркнул, что реализация договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в Евроатлантике и Евразии должна оставаться стратегической целью организации.

Гремингер, взяв слово, приветствовал степень вовлеченности России в деятельность ОБСЕ и выразил надежду, что она сохранится или даже возрастет в будущем. Комментируя кризис доверия, он выразил мнение, что только конструктивный диалог и взаимодействие может помочь преодолеть возникшие противоречия.

Ситуация на Украине

Украинская тематика ожидаемо стала одной из центральных на пресс-конференции. Обе стороны приветствовали долгожданное начало процесса отвода сил в Золотом. "При режиме [бывшего президента Украины Петра] Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств", - сказал глава МИД РФ, добавив, что с приходом нового президента Владимира Зеленского ситуация значительно изменилась. Он выразил надежду, что приказы нынешнего украинского лидера по отводу сил будут действительно выполнены.

Лавров также подчеркнул, что в перспективе важно добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и прекратить нарушения режима прекращения огня. Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил, что вопрос соблюдения режима тишины действительно оставляет желать лучшего. По его словам, в последние 4-6 недель увеличилось количество нарушений, в результате чего растет число жертв среди мирного населения.

"Их [жертв] меньше, чем в прошлом году, но каждая унесенная жизнь гражданского населения - это та жизнь, которая могла продолжаться, и этого нельзя допускать. Вместе мы должны продолжать нашу работу над тем, чтобы свести к нулю количество нарушений соглашения о прекращение огня", - подчеркнул Гремингер.

Встреча в Братиславе

На встрече также было уделено внимание подготовке встречи глав МИД стран - участниц ОБСЕ. Глава российского дипведомства заявил, что Россия вынесет на утверждение предстоящего заседания СМИД декларацию к 75-летию окончания Второй мировой войны и проекты решений по антитеррору, борьбе с наркоугрозой и свободному доступу к информации. Кроме того, он обратил внимание своего визави на то, что страны - участницы организации вот уже пять последних лет не могут принять декларации, посвященные борьбе с христианофобией и исламофобией.

Гремингер в свою очередь анонсировал встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана на полях заседания, на которой они обсудят меры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. "Динамика переговорного процесса, вероятно, немного замедлилась, но тем не менее мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая планируется на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКризис на УкраинеГремингер, Томас
Реклама на ТАСС
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
В Думе ускорят работу над усилением требований к ЧОПам после трагедии в Нарьян-Маре
Как сообщил глава комитета ГД Василий Пискарев, депутаты уже подготовили соответствующий законопроект
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС