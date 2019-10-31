Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Обновлено 

В Думе ускорят работу над усилением требований к ЧОПам после трагедии в Нарьян-Маре

Как сообщил глава комитета ГД Василий Пискарев, депутаты уже подготовили соответствующий законопроект

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям (ЧОП) после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщил ТАСС председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На эту тему
Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

"Требования к подготовке и квалификации сотрудников частных охранных организаций, особенно тех, которые охраняют школы, детские сады и другие учреждения с массовым пребыванием людей, должны быть максимально строгими, а действующие сотрудники ЧОПов должны пройти переаттестацию под контролем соответствующих подразделений Росгвардии", - подчеркнул парламентарий, в прошлом первый зампредседателя Следственного комитета РФ.

Он сообщил, что депутаты комитета подготовили проект федерального закона "О частной охранной деятельности", усиливающий требования к охранникам. "Сейчас он проходит согласования, и работа над ним будет ускорена для внесения в Госдуму в возможно короткие сроки", - подтвердил Пискарев.

По словам председателя думского комитета, "охранник, работающий в детском саду, должен обладать необходимой профессиональной подготовкой, навыками, знаниями, в том числе умением распознать неадекватного, потенциально опасного человека и оказать ему необходимо сопротивление". "Эта работа не менее ответственная, чем работа сотрудника правоохранительных органов", - уверен он.

"Ситуация, когда совершенно постороннего человека охрана пропускает в детский сад, недопустима, и следствию еще предстоит выяснить, почему охрана детского учреждения не смогла предотвратить такое трагическое развитие событий", - заключил Пискарев.

В новость были внесены изменения (20:43 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
Косачев: Столтенберг не использовал шанс помочь Украине с ее самой острой проблемой
Глава комитета СФ по международным делам отметил, что руководство НАТО не извлекло уроков из произошедшего на Украине, как и из всего происходившего в Европе после холодной войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС