В Думе ускорят работу над усилением требований к ЧОПам после трагедии в Нарьян-Маре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям (ЧОП) после убийства шестилетнего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщил ТАСС председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Требования к подготовке и квалификации сотрудников частных охранных организаций, особенно тех, которые охраняют школы, детские сады и другие учреждения с массовым пребыванием людей, должны быть максимально строгими, а действующие сотрудники ЧОПов должны пройти переаттестацию под контролем соответствующих подразделений Росгвардии", - подчеркнул парламентарий, в прошлом первый зампредседателя Следственного комитета РФ.

Он сообщил, что депутаты комитета подготовили проект федерального закона "О частной охранной деятельности", усиливающий требования к охранникам. "Сейчас он проходит согласования, и работа над ним будет ускорена для внесения в Госдуму в возможно короткие сроки", - подтвердил Пискарев.

По словам председателя думского комитета, "охранник, работающий в детском саду, должен обладать необходимой профессиональной подготовкой, навыками, знаниями, в том числе умением распознать неадекватного, потенциально опасного человека и оказать ему необходимо сопротивление". "Эта работа не менее ответственная, чем работа сотрудника правоохранительных органов", - уверен он.

"Ситуация, когда совершенно постороннего человека охрана пропускает в детский сад, недопустима, и следствию еще предстоит выяснить, почему охрана детского учреждения не смогла предотвратить такое трагическое развитие событий", - заключил Пискарев.

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