Законодательная дума Хабаровского края в ноябре рассмотрит вопрос о новом сенаторе

ТАСС, 1 ноября. Парламент Хабаровского края в течение этого месяца рассмотрит кандидатуру нового сенатора от законодательной власти региона. Кандидатуру планируется рассмотреть после принятия Советом Федерации отставки из-за судимости Дмитрия Приятнова. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе региона Сергей Зюбр.

Приятнов на прошлой неделе был наделен полномочиями сенатора от законодательной власти Хабаровского края после избрания депутатом в краевой парламент. На днях стало известно, что новый сенатор имеет судимость, после чего он по собственной воле сложил полномочия. Ранее представители хабаровского отделения ЛДПР рассказали ТАСС, что они, как и избирательная комиссия региона, официально получили в ходе выборной кампании справку из МВД об отсутствии судимости у кандидата. На сайте краевой избирательной комиссии информация о погашенной судимости Приятнова появилась еще с 16 октября.

"Партия сейчас рассматривает еще раз кандидатуру. В ближайшее время мы ее выдвинем, когда закончатся процедурные вопросы непосредственно с самим Приятновым. Дмитрием Станиславовичем [Приятновым] было написано заявление [о сложении полномочий] на имя Матвиенко [Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко]. Вероятно, мы успеем в ноябре, по крайней мере мы постараемся не затянуть вопрос и как можно оперативнее определиться с представителем от думы", - сообщил собеседник агентства.

По словам депутата, если бы Приятнов не сложил полномочия по собственному желанию, то решение не в его пользу пришлось бы принимать коллегиально в краевой думе. "Мы в этом плане достаточно жесткие. В любом случае все на совести человека, человек принял решение, чтобы не принудительно были сложены его полномочия, а по собственному желанию. Он написал заявление, и мы его приняли", - отметил Зюбр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, после инцидента с Приятновым процедура выдвижения кандидатов и их проверка ужесточаться не будут. В отделении заметили, что ранее подобного не происходило, и уверены, что таких случаев больше не повторится.

История вопроса

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР.

31 октября зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость Дмитрия Приятнова. По его словам, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, не разместив на своем сайте своевременно эту информацию.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что краевая избирательная комиссия могла сознательно утаить имеющуюся в ее распоряжении информацию о судимости Приятнова.