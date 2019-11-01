Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Законодательная дума Хабаровского края в ноябре рассмотрит вопрос о новом сенаторе

Ранее новый сенатор Дмитрий Приятнов по собственной воле сложил полномочия после того, как стало известно о его судимости

ТАСС, 1 ноября. Парламент Хабаровского края в течение этого месяца рассмотрит кандидатуру нового сенатора от законодательной власти региона. Кандидатуру планируется рассмотреть после принятия Советом Федерации отставки из-за судимости Дмитрия Приятнова. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе региона Сергей Зюбр.

Приятнов на прошлой неделе был наделен полномочиями сенатора от законодательной власти Хабаровского края после избрания депутатом в краевой парламент. На днях стало известно, что новый сенатор имеет судимость, после чего он по собственной воле сложил полномочия. Ранее представители хабаровского отделения ЛДПР рассказали ТАСС, что они, как и избирательная комиссия региона, официально получили в ходе выборной кампании справку из МВД об отсутствии судимости у кандидата. На сайте краевой избирательной комиссии информация о погашенной судимости Приятнова появилась еще с 16 октября.

"Партия сейчас рассматривает еще раз кандидатуру. В ближайшее время мы ее выдвинем, когда закончатся процедурные вопросы непосредственно с самим Приятновым. Дмитрием Станиславовичем [Приятновым] было написано заявление [о сложении полномочий] на имя Матвиенко [Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко]. Вероятно, мы успеем в ноябре, по крайней мере мы постараемся не затянуть вопрос и как можно оперативнее определиться с представителем от думы", - сообщил собеседник агентства.

По словам депутата, если бы Приятнов не сложил полномочия по собственному желанию, то решение не в его пользу пришлось бы принимать коллегиально в краевой думе. "Мы в этом плане достаточно жесткие. В любом случае все на совести человека, человек принял решение, чтобы не принудительно были сложены его полномочия, а по собственному желанию. Он написал заявление, и мы его приняли", - отметил Зюбр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, после инцидента с Приятновым процедура выдвижения кандидатов и их проверка ужесточаться не будут. В отделении заметили, что ранее подобного не происходило, и уверены, что таких случаев больше не повторится.

История вопроса

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР.

31 октября зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость Дмитрия Приятнова. По его словам, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, не разместив на своем сайте своевременно эту информацию.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что краевая избирательная комиссия могла сознательно утаить имеющуюся в ее распоряжении информацию о судимости Приятнова.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Посол России назвал неприемлемым решение Минюста Израиля об экстрадиции Буркова в США
Такие действия не имеют юридических и политических оснований, отметил Анатолий Викторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС