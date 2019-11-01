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Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создавать военный союз

При этом глава МИД РФ отметил, что отношения Москвы и Пекина никогда не были на столь качественном уровне во всех сферах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия не ставит вопрос о создании военного союза с Китаем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если понимать под союзничеством военный [союз], ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать", - сказал он.

Глава МИД РФ также отметил, что отношения с Китаем "никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику, как фундамент отношений, и сферу обеспечения интересов РФ и Китая на мировой арене".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
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