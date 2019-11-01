Володин проведет двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ в Ереване

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 ноября направится с рабочим визитом в Ереван для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Визит Володина, занимающего пост председателя ПА ОДКБ, пройдет с 4 по 5 ноября. "На полях Парламентской ассамблеи запланированы двусторонние встречи председателя Государственной думы. 5 ноября Вячеслав Володин проведет двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в нижней палате, в состав российской делегации вошли вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, его первый заместитель Константин Затулин, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, зампредседателя комитета по международным делам Наталья Поклонская, депутаты Николай Рыжак, Анатолий Выборный и другие. В повестке заседания ПА ОДКБ - вопросы совершенствования национального законодательства государств - членов организации в области функционирования коллективных миротворческих сил, противодействия распространению нацизма и его проявлений, а также модельные законы.

20 мая 2019 года в Бишкеке прошло заседание Совета ПА ОДКБ, в рамках которого парламентарии обсудили ситуацию в регионах, которые прилегают к зоне ответственности ОДКБ, меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также сближение законодательства стран - участниц организации. Тогда Володин предложил провести очередное заседание Совета ПА ОДКБ и двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ осенью в столице Армении. Он подчеркнул, что выездной формат заседания, "с одной стороны, повышает эффективность межпарламентского взаимодействия, с другой стороны, дает возможность парламентам подробнее рассказать о своих приоритетах". По его мнению, было бы правильно расширять географию мероприятий, "организуя их поочередно у государств - членов ОДКБ, развивая практику выездного формата".

Одиннадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ прошло 30 октября 2018 года в Москве.