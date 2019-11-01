Нарышкин заявил, что у России нет стопроцентного подтверждения ликвидации главаря ИГ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Генетического материала, который позволил бы сделать вывод о том, что США ликвидировали именно главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, нет. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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"Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом, нет", - сказал он.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Американский лидер поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию.

В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади.

Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.