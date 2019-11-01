Захарова: США незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше $30 млн в месяц

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму больше 30 млн долларов в месяц. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 миллионов долларов в месяц и покидать данные районы в обозримом будущем не собираются", - сказала она.

По ее словам, действия американских военных в отношении нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии незаконны. "Не может у современного сообщества не вызывать вопросов, когда цивилизованное государство, бесконечно заявляющее о своей приверженности неким демократическим ценностям, международно-правовым началам в отношениях, выкачивать нефть из месторождений на северо-востоке Сирии, суверенного государства, прикрывая свою преступную деятельность некими предлогами борьбы с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в России). Напомню, что ИГ, по утверждению союзников, был окончательно уничтожен в марте текущего года. Не очень все срастается в американской позиции", - продолжила дипломат.

Как заявил в понедельник председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли, США намерены сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, а также базой Эт-Танф. В Минообороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.