Захарова предупредила о готовящихся химических провокациях "Белых касок" в Сирии

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Псевдогуманитарная организация "Белые каски" вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химического оружия в Сирии. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся данным, которые правительство Сирии регулярно передает ООН, "белокасочники" вместе с террористами готовят новые химические провокации в Сирии, - сказала она. - Их цель очевидна - подорвать политический процесс".

Как указала официальный представитель МИД РФ, сейчас "Белые каски" действуют в основном под Идлибом в сотрудничестве с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра").

Захарова добавила, что на этом фоне решение США выделить $4,5 млн на поддержку "Белых касок" является проявлением двойных стандартов в подходах к борьбе с терроризмом. "Мы разочарованы решением США выделить очередной транш в $4,5 млн на нужды "Белых касок", а также призывом Вашингтона к другим странам присоединиться к поддержке этих псевдогуманитарщиков", - указала Захарова.

"Хотелось бы еще раз подчеркнуть неприемлемость подобных шагов, которые граничат с пособничеством террористам", - добавила официальный представитель МИД РФ.