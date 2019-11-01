Медведев и Арипов провели краткую встречу в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провели короткую встречу в аэропорту по прибытии главы российского кабмина в Ташкент.

Медведев в пятницу днем прибыл в Ташкент, где состоится заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

У трапа главу российского правительства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Следуя к зданию аэропорта они обменялись парой фраз, а затем некоторое время переговорили в отдельной комнате в зале прилетов.

Большая часть короткой беседы прошла в закрытом от прессы режиме.

Медведев в Ташкенте 2 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

1 ноября Медведев планирует провести ряд двусторонних встреч. В частности глава российского правительства встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Помимо этого в графике Медведева запланированы встречи с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.