В Кремле сочли неудачной идею Киева о репарациях со стороны России за войну в Донбассе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возможность участия России в восстановлении Донбасса зависит от того, как будет урегулирован конфликт в этом регионе, но предложение Киева о репарациях со стороны Москвы выглядит неудачным. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания боевых действий в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

"Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем все-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс", - сказал Песков, напомнив, что речь идет о внутриукраинском конфликте. По словам Пескова, Россия в настоящее время вместе с рядом других стран "делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании этой проблемы".

На вопрос, возможно ли участие РФ в восстановлении Донбасса, представитель Кремля заметил: "Это зависит от того, что будет происходить, как будет [происходить] урегулирование и так далее".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 году жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. Впоследствии в регионе были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке "антитеррористической операции", которая к лету переросла в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с середины апреля 2014 года по середину мая 2019 года в результате вооруженного противостояния на востоке страны погибли более 3 тыс. гражданских лиц, общее число раненых среди гражданского населения составило 7-9 тыс. человек. В результате бомбардировок и обстрелов в Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. зданий. Ущерб от боевых действий оценивается властями Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также международными организациями по-разному: от десятков до сотен миллиардов долларов.

Москва неоднократно отвергала обвинения в участии в конфликте. При этом РФ является одной из стран - гарантов минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе.