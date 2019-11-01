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Дело летчика Ярошенко

Власти России требуют от США прекратить издевательства над Ярошенко

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские власти "напрочь игнорируют российские аргументы и озабоченности по поводу состояния здоровья летчика, в ухудшении которого полностью виноваты именно американские представители"

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Россия требует от США вернуть на родину осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы требуем от США прекратить издевательства и вернуть Ярошенко домой", - сказала она.

По словам дипломата, американские власти "напрочь игнорируют российские аргументы и озабоченности по поводу состояния здоровья Ярошенко, в ухудшении которого полностью виноваты именно американские представители, ответственные за его нахождение в тюрьме". "Он страдает рядом хронических заболеваний и надлежащую врачебную помощь не получает", - добавила она.

Захарова подчеркнула, что для получения необходимой ему медицинской помощи направляется "огромное количества бумаг и телефонных звонков", при том, что Ярошенко нуждается в срочной медицинской помощи. "Без кропотливой работы адвокатов и дипломатов, получить эту помощь Константин Ярошенко на протяжении многих лет не может", - подчеркнула она.

"Речь идет о гражданине, который был окружен подставными агентами, со слов которых было выставлено все обвинение. Очевидно, что нельзя рассматривать происходящее с российским гражданином иначе как грубое нарушение основополагающих международно-правовых и гуманитарных норм", - заключила она.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДело летчика Ярошенко
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