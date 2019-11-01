Аксенов: призыв "вернуть" Крым Киеву - это поддержание мифа об "оккупации"

В заявлении по итогам состоявшегося в четверг заседания совместной комиссии Киев и Североатлантический альянс подтвердили позицию, согласно которой Крым является украинской территорией, и в очередной раз призвали Россию "возвратить контроль" над полуостровом Украине. В заявлении выражается обеспокоенность наращиванием военного потенциала России в Крыму.

"Вопрос закрыт раз и навсегда. Не думаю, что кто-то в НАТО всерьез верит в реальность такого развития событий, это скорее ритуальные заклинания, призванные продемонстрировать поддержку Киева и неизменность курса альянса на "сдерживание" России. Еще одна задача подобных заявлений - постоянно генерировать негативный информационный фон вокруг Крыма, чтобы поддержать миф об "оккупации" полуострова. Это становится все сложнее в условиях, когда наш регион ежегодно посещают десятки иностранных делегаций и сотни тысяч украинских туристов, в нынешнем году их было уже больше миллиона. Можно считать это своего рода "народным голосованием" граждан Украины о признании российского статуса Крыма", - написал Аксенов в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Заявление комиссии Украина-НАТО, отметил Аксенов, свидетельствует о том, что в Киеве считают Крым "территорией без людей", которые уже сделали свой выбор. "Именно такой подход привел к распаду соседней страны в 2014 году и гражданской войне. К сожалению, со сменой власти подходы не изменились и не стали более адекватными. Это плохо, прежде всего, для самой Украины", - добавил глава Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.