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Новым сити-менеджером Ялты стал Иван Имгрунт

Этот пост ранее занимал Алексей Челпанов, который перешел на работу в Совет министров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Депутаты горсовета Ялты в пятницу по результатам конкурса утвердили кандидатуру первого заместителя главы администрации города Ивана Имгрунта на должность сити-менеджера, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

3 октября Ялтинский городской совет на внеочередной сессии принял отставку главы администрации города Алексея Челпанова и возложил исполнение обязанностей руководителя исполнительной власти муниципалитета на первого заместителя главы администрации Ивана Имгрунта. Челпанов, обращаясь к депутатам, сообщил, что переходит на работу в Совет министров Республики Крым. 1 ноября в Ялте прошел конкурс на замещение вакантной должности, в котором участвовали четыре претендента. Имгрунт и руководитель Форосского территориального органа ялтинской администрации Василий Стецив набрали наибольшее количество баллов, их кандидатуры конкурсная комиссия представила на рассмотрение горсовету.

58-летний Иван Имгрунт с 1986 года по 2000 год работал в органах прокуратуры. Затем 17 лет занимал должность главы Белореченского района Краснодарского края. В начале 2019 года стал помощником председателя Совета министров Крыма, а в июне перешел на работу в администрацию Ялты.

В Крыму осенью началось масштабное обновление власти. Как сообщил 18 сентября глава республики Сергей Аксенов, все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Аксенов позднее отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу.

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