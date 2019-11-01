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Посольство России в Британии обеспокоено заявлениями главы ВВС о противостоянии с Москвой

В диппредставительстве напомнили, что между Россией и Великобританией нет военной конфронтации за исключением той, которую искусственно поддерживают британские СМИ

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании глубоко обеспокоено заявлениями начальника штаба Королевских ВВС Великобритании Майкла Уигстона о том, что Лондон готов ответить на якобы существующую военную угрозу со стороны России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении диппредставительства в Twitter.

"Риторика начальника штаба Королевских ВВС про "конфронтацию" и "зону боевых действий" вызывает глубокую обеспокоенность. Между Россией и Великобританией нет военной конфронтации за исключением той, которую искусственно поддерживают британские СМИ", - отмечается в сообщении.

Накануне Уигстон, комментируя поставку первого из девяти патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, заявил, что российские подлодки не смогут в скором времени укрываться у берегов Соединенного Королевства. Он обвинил Москву во "все большем конфронтационном подходе". Вследствие этого, по утверждениям главы Королевских ВВС, британское правительство признало, что "зона подводных боевых действий изменилась".

В посольстве РФ в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета страны.

Теги
ВеликобританияРоссия
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