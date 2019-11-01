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Ким Чен Ын пока не ответил на приглашение посетить Москву на 75-летие Победы

Россия направила лидеру КНДР приглашение на празднование 75-й годовщины Победы в середине августа 2019 года

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Россия направила приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну на торжества по случаю празднования 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года в Москве, но официального ответа пока не было получено. Об этом журналистам рассказал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

"Ким Чен Ын приглашен на празднование 9 мая, мы ожидаем ответа", - сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков в середине августа сообщал, что Россия направила лидеру КНДР приглашение на празднование 75-й годовщины Победы. В сентябре временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Зин Чжон Хеп заявлял ТАСС, что приглашение передано Ким Чен Ыну. Дипломат отметил, что пока нет информации о том, будет ли лидер КНДР присутствовать на праздничных мероприятиях.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее сообщалось, что Россия также направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, руководителям стран ШОС.

Теги
КНДРРоссияКим Чен ЫнМоргулов, Игорь Владимирович
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