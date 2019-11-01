Медведев и Ли Кэцян в Ташкенте сверили часы по вопросам сотрудничества двух стран

ТАШКЕНТ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Главы правительств продолжили обсуждение вопросов, которые затронули на своей предыдущей встрече в Санкт-Петербурге в начале сентября.

"Я очень рад вас видеть. Мы, действительно, совсем недавно с вами виделись в Петербурге, - сказал Медведев. - Но время быстро бежит и на полях Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества есть возможность сверить часы".

Ли Кэцян также напомнил, что прошлая встреча прошла всего лишь месяц назад. "Та встреча увенчалась полным успехом. Мы со всеми китайскими коллегами провели очень приятно время в России, еще раз хочу поблагодарить вас за оказанное гостеприимство и замечательную организацию моего визита", - сказал премьер Госсовета КНР.