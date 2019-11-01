Губернатор Ставрополья возглавил региональное отделение "Единой России"

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров стал секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Его кандидатуру утвердили в пятницу во время краевой конференции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев 24 октября сообщил, что главы ряда регионов выдвинули предложение возглавить реготделения партии, и назвал эту инициативу правильной. Во встрече с Медведевым приняли участие руководители Адыгеи, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей и Севастополя. Президиум генсовета "Единой России" согласовал их назначение секретарями региональных отделений.

"Во время голосования делегатов на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" большинством голосов Владимир Владимиров был избран на должность секретаря регионального отделения", - сказал собеседник агентства.

Ранее секретарем регионального отделения был председатель думы Ставропольского края Геннадий Ягубов. Он досрочно сложил свои полномочия, однако продолжит работу в региональном совете партии.