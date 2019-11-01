Дума может призвать ООН оказать влияние на США с целью снять эмбарго с Кубы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам в пятницу внес на рассмотрение палаты проект постановления об обращении к ООН с призывом оказать влияние на США с целью снятия торгового эмбарго с Кубы, действующего с начала 60-х годов прошлого века. Текст опубликован в думской электронной базе.

"Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, мировому сообществу с призывом оказать влияние на Соединенные Штаты Америки в целях прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба", - говорится в тексте. Его разработчики напоминают, что ранее подавляющее большинство государств - членов ООН неоднократно поддерживало резолюции, призывающие США "отменить санкции в отношении независимого государства", однако Соединенные Штаты "непрерывно ужесточают меры такого воздействия".

"Экономическая, финансовая и торговая блокада Кубы наносит ущерб ее социально-экономическому развитию, прямо противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права", - подчеркивают в Госдуме.

В тексте отмечается, что "политика санкций наносит прямой ущерб различным сферам жизнедеятельности кубинского государства, прежде всего энергетике, транспорту, здравоохранению и образованию, продовольственной безопасности, развитию культуры и спорта". Так, согласно тексту, "в июне США ввели запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях", а "за этим последовали санкции в отношении руководства государства, кубинских дипломатов, работников системы здравоохранения".

"В октябре были ужесточены правила экспорта и реэкспорта авиационной техники и телекоммуникационного оборудования. США приостановили авиасообщение американских авиакомпаний со всеми аэропортами Кубы, за исключением аэропорта в городе Гаване. Таким образом, вопрос о поддержке Республики Куба мировым сообществом встает еще острее", - констатируют авторы.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.