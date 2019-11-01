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Кризис в Сирии

Лавров: неграмотно изображать курс России в Сирии как проявление искусственных амбиций

Глава МИД подчеркнул, что у нашего государства много общего со странами ближневосточного региона

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Изображение курса России на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, как проявление неких искусственных амбиций является неграмотным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать американскую карикатуру, на которой президент РФ Владимир Путин держит в руках клубок змей с надписью "Ближний Восток", Лавров указал: "Не думаю, что Путин видит себя в роли укротителя гадюшника. Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке".

По словам министра, регион Ближнего Востока и Северной Африки нужен России как партнер, с которым можно взаимовыгодно сотрудничать. "Нас очень многое связывает. Представлять линию России в Сирии и в регионе в целом, как пытаются делать некоторые обозреватели, как проявление неких наших искусственных поползновений, амбиций, несоразмерных статусу (есть и такие оценки), - просто неграмотно и близоруко", - сказал он.

"Мы исходим из того, что в наших интересах иметь стабильный, устойчивый, предсказуемый Ближний Восток - регион, с которым нас давно связывают и духовные, и экономические, и культурные, и политические узы", - подчеркнул глава МИД. В этой связи Лавров напомнил, что СССР был солидарен в борьбе за деколонизацию Африки, и именно СССР вместе с большинством стран Движения неприсоединения инициировал Декларацию ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая будет отмечать свое 60-летие в следующем году.

Лавров подчеркнул, что у России много общего со странами ближневосточного региона и с точки зрения христианских традиций. "Ближний Восток - это колыбель трех основных монотеистических религий, и то, что с агрессией США в Ираке стало разваливаться это мирное сосуществование самобытных культур, - огромная трагедия, один из самых негативных результатов бездумных действий по вмешательству во внутренние дела Ирака, потом Ливии. Сейчас подобное пытались совершить в Сирии. К счастью, этого не произошло и не произойдет", - добавил он.

Министр также напомнил, что Советский Союз активно сотрудничал с государствами Ближнего Востока в восстановлении их экономики, народного хозяйства. "У них есть большой интерес к тому, чтобы продолжать наращивать с нами такое взаимовыгодное сотрудничество на основе достигнутого в прежние годы", - подчеркнул он. Лавров добавил, что, к примеру, с Египтом в ближайшее время будет открыто строительство российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала, где будет осуществляться локализация производства российских компаний для Египта и других стран Африканского континента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАИракСирияЕгипетРоссияЛивияКризис в Сирии
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