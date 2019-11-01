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Лавров назвал российскими ценностями правду, добро и справедливость

В этот список глава МИД РФ также включил ценности суверенитета

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные неолибералы понимают под своими ценностями вседозволенность, но российские ценности - добро, справедливость и правда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"На Западе очень любят говорить о ценностях, - отметил он. - Под этими ценностями они - неолибералы и прочие - подразумевают вседозволенность, по большому счету".

"У нас ценности, наверное, впитанные еще с молоком матери и завещанные нашими предками. Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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