Лавров назвал российскими ценностями правду, добро и справедливость

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Западные неолибералы понимают под своими ценностями вседозволенность, но российские ценности - добро, справедливость и правда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"На Западе очень любят говорить о ценностях, - отметил он. - Под этими ценностями они - неолибералы и прочие - подразумевают вседозволенность, по большому счету".

"У нас ценности, наверное, впитанные еще с молоком матери и завещанные нашими предками. Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды", - добавил Лавров.