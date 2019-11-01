Лавров: отказ НАТО от моратория на развертывание РСМД основан на голословных обвинениях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Отказ стран НАТО от российского предложения объявить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности основан на голословных обвинениях в адрес РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Насчет ракет - мы же ведь предложили уже Европе, не раз предлагали натовцам поддержать наш односторонний мораторий на развертывание тех вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Никакой реакции нет", - отметил министр, указав, что президент России Владимир Путин направил послание более чем 50 лидерам различных стран, "включая всех натовских руководителей".

"Ответ в устной форме дается в том плане, что они не могут пойти на этот мораторий, потому что Россия уже развернула свои ракеты в Европе, в Калининградской области. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещенную Договором дальность, то есть больше чем 500 км", - подчеркнул Лавров.

По его словам, на многолетние вопросы и просьбы "показать спутниковые снимки либо какое-то другое доказательство, убедительно подтверждающее верность этих заявлений", Москве отвечают отказом. "Точно так же, как нам отвечают отказом показать документы по расследованию "дела Скрипалей", объяснить, почему в случае с малайзийским Boeing, например, американцы так и не дали спутниковых снимков, а украинцы - данных с радаров, и многое другое. Нам везде говорят, что мы виноваты "хайли лайкли" (highly likely - "весьма вероятно")", - обратил внимание Лавров.

"То же самое происходит с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой через манипулирование Техсекретариатом продвигают версии, касающиеся инцидентов с химическим оружием в Сирии, опять же указывая пальцем на правительство Башара Асада, хотя процедуры, которые использовались при определении того, кто и зачем применял химическое вещество, напрямую противоречат Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО)", - добавил он.

В сентябре стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю.