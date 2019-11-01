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Лавров: Россия и Китай не будут заключать военный союз

Отношения с Пекином никогда не были на "столь качественном и доверительном уровне во всех сферах", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Китаем находятся на высшем уровне за всю историю, но планов по заключению военного союза у стран нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Если мы говорим об отношениях с Китаем, то они никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах: в области экономики как фундамента наших отношений, обеспечения интересов наших стран на мировой арене, - сказал Лавров. - Если понимать под союзничеством военный союз, то ни Россия, ни Китай такого военного союза создавать не планируют. Это, кстати, записано в документах, в том числе в тех, которые принимались во время государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию в июне этого года".

По словам министра, в этих соглашениях указано, что отказ от заключения союзнического соглашения в военной сфере подчеркивает нежелание использовать российско-китайские отношения против других стран.

"Но если под союзничеством понимать отстаивание международного права, основ мироустройства, которое опирается на Устав ООН, противодействие попыткам вмешиваться во внутренние дела других государств, тем более с применением силы, то да, в отстаивании этих принципов мы с Китаем - безусловные союзники, - резюмировал глава российского МИД. - В том числе мы союзники по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в сфере мировой экономики, где вопреки всем правилам Всемирной торговой организации (ВТО), правилам так называемого свободного рынка применяются методы откровенно недобросовестной, я бы даже сказал, "грязной" конкуренции, и примеров тому множество".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайСи Цзиньпин
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