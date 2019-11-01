Лавров: Россия готова к диалогу с США по анонсированным Путиным в 2018 году вооружениям

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Москва не отказывается от диалога с Вашингтоном по новым вооружениям, которые анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24". Полный текст интервью опубликован на сайте МИД РФ.

"В целом мы не отказываемся от разговора по новым видам вооружений, по новым военным технологиям, включая те, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в 2018 году в послании Федеральному собранию, - сказал министр. - Нас обвиняют, что мы что-то скрываем. Мы не скрываем, а предлагаем в рамках общего большого разговора обо всех аспектах стратегической стабильности говорить и об этом. Это очень четкая позиция, которая доведена до американцев". "Вразумительной реакции пока нет", - отметил он.

Как сообщил Лавров, американская сторона настаивает на привлечении Китая к подобным консультациям. "Если китайцы согласятся, будем только рады расширить формат наших консультаций и переговоров. Тогда, правда, возникает вопрос: а как быть с Великобританией и Францией? И это только официальные ядерные державы", - указал глава МИД РФ.

Министр добавил, что Москва не собирается уговаривать Пекин присоединяться к этому диалогу: "Китайские партнеры нам сказали, что их структура стратегических ядерных сил коренным образом отличается от нашей и американской. Это правда. И они не собираются подключаться к переговорам на данном этапе. Вот и все. Мы уважаем эту позицию".

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружений, которые способны эффективно преодолевать существующие системы противодействия, в том числе развертываемые США системы противоракетной обороны (ПРО) наземного и морского базирования.

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