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Экс-претендента на пост губернатора Приморья Андрея Ищенко исключили из КПРФ

Он выложил в интернет видео, в котором "повесил на виселице" коллег по партии

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой комитет КПРФ в субботу принял решение об исключении из партии Андрея Ищенко, участвовавшего в выборах губернатора края в 2018 году. Как рассказал ТАСС присутствовавший на заседании член КПРФ Артем Самсонов, причиной такого решения стало поведение Ищенко, порочащее честь партии.

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания Приморья 21 октября рассмотрел поведение коммуниста Андрея Ищенко, чьи сообщения в Telegram-канале и ролики его канала в YouTube содержали, по мнению депутатов, оскорбления в адрес коллег по партии и по заксобранию. В субботу был опубликован очередной видеоролик, в котором присутствовало изображение повешенных предателей (х/ф "Пираты Карибского моря") с подписанными к ним фамилиями приморских коммунистов.

"Сегодня решением пленума Приморского краевого комитета КПРФ из партии был исключен Андрей Ищенко за невыполнение решений партии и за действия, порочащие ее честь. Хотя изначально такого намерения - исключить его из партии - не было, планировалось только исключить его из состава крайкома. Но вот уже сегодня вышло очередное его видео, где он "повесил на виселице" своих коллег по партии. Когда члены крайкома, не знакомые прежде с его "художествами", ознакомились с записью, с другими материалами, было единогласно решено исключить его из партии", - сказал Самсонов.

Андрей Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и действовавший врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но 3 ноября крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.

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РоссияПриморский край
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