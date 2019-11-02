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Медведев прибыл в Бангкок, где примет участие в саммитах ВАС и АСЕАН

3-4 ноября российский премьер выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч

БАНГКОК, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, где 3-4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Восточноазиатский саммит (ВАС) станет основным мероприятием и по традиции завершит год деятельности Ассоциации. "Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ожидается, что вопросы экономической интеграции, ситуация в Южно-Китайском море, борьба с терроризмом станут главными темами 35-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встреч лидеров организации и партнеров по диалогу.

ВАС учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. Наряду с главами государств и правительств стран, входящих в объединение, в нынешних мероприятиях примут участие генеральный секретарь ООН, а также в качестве приглашенного гостя управляющий директор МВФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТаиландРоссия
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