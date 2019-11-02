Медведев допустил возможность совместных морских учений России и стран АСЕАН

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает возможным проведение совместных морских учений России и стран АСЕАН. Об этом он заявил в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии своего визита на саммит АСЕАН в столицу Таиланда.

"Масштабный характер приобрели маневры на море в рамках "СМОА плюс" - совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами", - отметил он, напомнив, что последние такие учения прошли в апреле-мае в Сингапуре. "Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате, - добавил премьер. - Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки".