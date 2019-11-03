Лавров рассказал, что он и его коллеги многому учились у Примакова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также его коллеги многому учились у бывшего председателя правительства и главы МИД России Евгения Примакова, церемония открытия памятника которому прошла во вторник в Москве. Об этом Лавров рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин".

Лавров с удовлетворением отметил, что церемонию открытия памятника Примакову посетило большое количество людей. "Памятник прекрасный, он будет всегда напоминать Министерству иностранных дел, что Евгений Максимович заложил основы современной внешней политики РФ во второй половине 90-х годов. Мы стараемся под руководством президента РФ Владимира Путина их бережно хранить и, главное, воплощать в жизнь", - приводятся в воскресенье слова министра на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, он и его коллеги сами многому учились у Примакова, ведь "даже те, кто столкнулся с ним в жизни, в профессии уже в зрелом возрасте, понимали, что это человек гораздо выше средних стандартов и выше многих более высоких стандартов".

Лавров подчеркнул, что Примаков всегда "видел суть и излагал ее предельно просто, говорил очень простым языком, но о самых важных вещах". "Говорил так, что всем было понятно, что вот она - правда, вот она - истина, лежала на поверхности, а глаза раскрыл Евгений Максимович", - добавил глава МИД.

Монумент был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. По словам внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы Евгения Примакова, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности - науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России - отказ от атлантизма в пользу концепции многополярного мира. Демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии в 1999 году, известен как "разворот над Атлантикой".

О Примакове

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.