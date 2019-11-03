Медведев в Бангкоке встретился с премьер-министром Лаоса

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Двусторонние переговоры состоялись в воскресенье на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН в Бангкоке.

Медведев поприветствовал своего визави. "Очень рад нашей новой встрече", - сказал премьер. Встреча прошла без присутствия прессы.

С российской стороны в беседе приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, председатель российской части Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Константин Носков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра экономического развития Азер Талыбов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов, директор Департамента международного сотрудничества правительства Эльмир Тагиров.