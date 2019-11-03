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Кризис на Украине

Песков: Путин готов к встрече в нормандском формате при срочной необходимости

Президент "ждет результатов подготовки", отметил также пресс-секретарь главы государства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате в условиях срочной необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Президент неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, он готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в нормандском формате, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - сказал он.

В октябре Песков заявлял, что процесс подготовки саммита "нормандской четверки" осложнился новыми подходами и запросами "одной из сторон". Он не уточнил, о какой из четырех сторон этого формата, в который входят Россия, Германия, Франция и Украина, идет речь.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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