Ивановский губернатор назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента РФ Владимира Путина. Это подчеркнул в воскресенье в эфире программы "Время" на Первом канале руководитель рабочей группы по направлению "Здравоохранение", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

31 октября в Калининградской области Путин провел заседание президиума Госсовета по теме здравоохранения. По его итогам, в частности, стало известно, что расходы на модернизацию первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта будут увеличены на 550 млрд рублей.

"Вся эта тематика [поддержки здравоохранения] инициирована лично президентом. Это по результатам прямой линии, по результатам общения Владимира Владимировича с гражданами", - указал Воскресенский. "Он [президент] очень остро чувствует проблему первичного звена в частности, здравоохранения в целом", - отметил губернатор.