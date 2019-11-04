Россия и Южная Корея планируют провести перекрестные обмены в 2020 году

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и Республика Корея планируют сделать 2020-й годом перекрестных обменов между двумя странами. Об этом в понедельник на встрече с южнокорейскими парламентариями на полях сессии парламентской "двадцатки" в Токио заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Следующий, 2020 год - юбилейный: 30-я годовщина с момента установления двусторонних дипломатических отношений между нашими странами. По этому случаю планируется провести год перекрестных обменов, - сказал он. - Я надеюсь, что будет очень много различных событий, посвященных этому году". Первый зампредседателя Госдумы также выразил надежду "на участие Республики Корея в качестве страны-партнера на московском международном инновационном форуме "Открытые инвестиции" в "Сколково".