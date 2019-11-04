В Совфеде заявили, что Украине придется признать провокацию в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Украине придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе, чтобы говорить о возвращении из России своих кораблей. Об этом в понедельник заявил ТАСС член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе", - прокомментировал он слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев вновь направил Москве ноту с требованиями о кораблях.

Сенатор обратил внимание, что корабли до сих пор могут представлять интерес для следствия, а также подчеркнул, что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Пристайко в понедельник сообщил, что Киев вновь направил России ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

Другой сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения политического демарша. "Украинская сторона не преследовала цели освобождения моряков и кораблей, Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей", - сказала Ковитиди ТАСС.

Она отметила, что в Крыму до сих пор находятся корабли украинского флота, оставленные соседней страной после воссоединения полуострова с Россией. "Остатки украинского флота гниют в Крыму с 2014 года и настойчивые просьбы их забрать Украина игнорирует", - добавила сенатор.