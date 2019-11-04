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Путин назначил Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Также президент поручил правительству в трехмесячный срок обеспечить размещение штаба казаков в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Долуду Николая Александровича атаманом Всероссийского казачьего общества", - говорится в тексте документа.

С 2007 года Николай Долуда занимал пост атамана Кубанского казачьего войска (ККВ), в 2009 году ему присвоен высший чин - казачий генерал. С 2015 года он является вице-губернатором Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физической культуры и спорта. Долуде 67 лет, он родился на Украине, окончил Высшее военное зенитно-ракетное училище, Военную академию ПВО сухопутных войск им. маршала Советского Союза Василевского, а также Ростовский государственный экономический университет "РИНХ" по специальности экономист-менеджер.

Другим указом президент утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил правительству в трехмесячный срок обеспечить размещение штаба казаков в Москве и предоставить субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности казачьего общества.

В ноябре 2018 года представители 11 реестровых войсковых казачьих обществ, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества. В начале октября текущего года руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов сообщил, что общество будет зарегистрировано до конца 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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