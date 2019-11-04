В Удмуртии с 2020 года изменят структуру администрации главы и правительства

ИЖЕВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Структуру администрации главы и правительства Удмуртии изменят с нового года, что позволит сэкономить 15 млн рублей бюджетных средств за год, сообщил в понедельник журналистам руководитель республики Александр Бречалов.

"Мы начинали большую реформу административную с себя, автомобили [в том числе] распродали, сейчас будет второй этап этой большой работы. С нового года, с января, будет новая структура обновленной администрации [главы и правительства Удмуртии], она "похудеет" на 15 млн в год", - сказал Бречалов.

Он не стал раскрывать, как именно изменится структура, но напомнил, что ранее в кабмине региона, сократили в том числе количество заместителей министров. "Начиная от заместителей министра, где было по пять-шесть, сейчас два-три. Это важно, это большие деньги, 15% сокращение", - добавил глава региона.

В 2018 году Бречалов подписал указ о сокращении на 15% численности работников исполнительных органов власти. Планировалось, что после оптимизации в республике количество чиновников сократится с 1,7 тыс. до 1,5 тыс.

Создание округов

Средства, сэкономленные за счет административной реформы и создания муниципальных округов в Удмуртии, останутся в бюджетах сел и поселений, сообщил Бречалов.

В сентябре Бречалов сообщил, что власти нескольких районов в ближайшее время намерены выйти с инициативой создания муниципальных округов. Это, по мнению главы региона, позволит в том числе сократить расходы на работу депутатского и административного корпусов. В середине октября заместитель председателя правительства Анатолий Строков заявил, что идею поддержали более 10 районов, а в Госсовете отметили, что первые округа могут появиться к 2021 году.

"Все сэкономленные деньги, безусловно, остаются в селе, в поселении <...> Мы эти сэкономленные деньги забирать для латания дыр в республиканском бюджете не будем. Мало того, эффективным менеджерам будем еще и добавлять, чтобы у них была мотивация делать это [эффективно реализовывать реформу]. Если мы оставим эту армию муниципальных служащих, тогда нам надо ответить на вопрос, откуда брать деньги", - сказал Бречалов, отвечая на вопрос журналистов о том, что сэкономленные средства могут уйти из бюджетов населенных пунктов.

Глава региона также допустил, что существуют районы, в которых проводить сокращения одномоментно нельзя, поэтому в каждом случае команда готова внимательно анализировать ситуацию, чтобы численность чиновников уменьшалась при условии сохранения качества работы во всех сферах. "Точечно по каждому населенному пункту мы готовы рассматривать ситуацию", - добавил руководитель региона.

Он также уточнил, что в данном случае речь идет не о статусах населенных пунктов, а о качестве жизни в них. "Качество жизни измеряется не статусом и названием таблички, а тем, что ты выходишь из дома, идешь не в галошах, а идешь по дороге, у тебя транспорт ходит и тебе есть куда поехать, трудоустроиться или отдохнуть", - сказал Бречалов.

В октябре сообщалось, что республика ежегодно тратит на содержание административного и депутатского блоков порядка 540 млн рублей. При этом в регионе более 300 глав муниципальных образований. Более 3,7 тыс. депутатов представительных органов. В государственной структуре Удмуртии ранее было сокращено 314 сотрудников, что дало ежегодную экономию для бюджета в сумме 223 млн рублей.