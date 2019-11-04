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Госдума обсудит возвращение Госпожнадзору контроля за строительством ТРЦ и кинотеатров

Инициатива была внесена после трагедии в "Зимней вишне"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть во втором, основном чтении законопроект, который возвращает Госпожнадзору функции контроля за строительством и проектированием зданий объектов с массовым пребыванием людей - торгово-развлекательных центров (ТРЦ), кинотеатров и других. Это следует из предварительного порядка работы палаты, размещенного в думской электронной базе данных. Уточненная повестка будет утверждена после заседания Совета Думы во вторник утром.

Этот законопроект был одобрен ко второму чтению профильным думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции 17 октября. Инициатива была внесена после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года и принята в первом чтении в декабре.

Документ получил полную поддержку в МЧС, где отмечали по итогам анализа свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года (когда МЧС лишилось функций надзора в строительстве), что в 80% случаев имеются нарушения в области пожарной безопасности, которые можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капитальном ремонте, а то и вовсе этот объект нужно сносить.

Суть новаций

Как сообщили ТАСС в комитете, в новой версии текста конкретизировано понятие "объект с массовым пребыванием людей". Таковым будет считаться "здание, строение, сооружение (за исключением линейных объектов), в которых одновременно могут находиться 50 и более человек". Сотрудники Госпожнадзора в обязательном порядке будут контролировать на предмет соблюдения противопожарных требований строительство или реконструкцию таких объектов, а также проведение "государственной экспертизы проектной документации", касающейся таких зданий, в том числе ТРЦ, кинотеатров, учреждений образования и здравоохранения. С 2007 года эти функции были переданы органам строительного надзора, причем, как признавали депутаты при рассмотрении текста в первом чтении, это решение было неверным.

Согласно тексту, сотрудники Госпожнадзора также будут аттестовать экспертов, которые привлекаются для подготовки проектной документации или оценки результатов инженерных изысканий в части обеспечения пожарной безопасности. При этом из-под действия этой нормы будут выведены здания, построенные или реконструированные до вступления в силу закона.

Лица, ответственные за эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей, будут обязаны извещать собственников "об изменении класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения или их частей для уведомления органов Госпожнадзора о таких изменениях с представлением уточненной декларации пожарной безопасности".

Планируется, что должностные лица Госпожнадзора получат право "проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследование территорий, земельных участков, а также зданий и сооружений, относящихся к объектам защиты, в процессе их эксплуатации". Они также смогут "осуществлять плановые проверки объектов защиты в отношении их правообладателей, указанных в Едином государственном реестре недвижимости, а также в отношении иных лиц, непосредственно осуществляющих деятельность на объектах защиты в период проведения проверки". Также уточняются действующие нормы, касающиеся внеплановых проверок.

Среди других новаций - обязанность обучения мерам пожарной безопасности руководителей и работников частных охранных организаций. Планируется, что закон в случае принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ вступит в силу с 1 сентября 2020 года.

Как подчеркивал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, главная идея законопроекта - "обязательное участие органов Госпожнадзора в экспертизе проектной документации и подготовке заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности". По его мнению, в результате работы над текстом "удалось достичь главного: с одной стороны, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, а с другой - не допустить давления на бизнес и создания излишних административных барьеров".

Теги
Пискарев, Василий Иванович
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