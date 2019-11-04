Лавров обсудит с главой МИД Бурунди итоги саммита Россия - Африка

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Эзекиел Нибигира обсудят во вторник вопросы мировой и региональной повестки, а также двустороннее сотрудничество. Министр иностранных дел Бурунди находится в российской столице с четырехдневным рабочим визитом - с 4 по 7 ноября.

Как отмечается в комментарии МИД РФ, одной из тем переговоров также станут итоги прошедших в Сочи 23-24 октября экономического форума и саммита Россия - Африка. В этом мероприятии приняли участие представители всех 54 стран континента, в том числе второй вице-президент Бурунди Жозеф Буторе.

В дипведомстве подчеркнули, что между Россией и Бурунди поддерживается конструктивный политический диалог, в основе которого лежит "близкое восприятие глобальных процессов, созвучность подходов двух стран к вопросам формирования справедливого миропорядка, верховенства международного права, приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств". Кроме того, в МИД РФ указали на тесное взаимодействие двух государств в рамках ООН и на других многосторонних площадках.

Горячие точки

Кроме того, в российском дипведомстве сообщили, что министрам предстоит углубленный обмен мнениями "по ключевым проблемам международной и региональной повестки дня с акцентом на вопросы разблокирования кризисных ситуаций в горячих точках Африканского континента, прежде всего в регионе Великих озер и Демократической Республике Конго, в ЦАР, Сомали и Южном Судане". Как отмечала ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств также обсудят противодействие международному терроризму.

Двустороннее сотрудничество

На Смоленской площади также обратили внимание на активизацию в последние годы делового партнерства между бизнес-сообществами двух стран. Так, в конце марта прошлого года в городе Бужумбура прошел российско-бурундийский бизнес-форум. В ходе предстоящих переговоров особое внимание, как указали в МИД РФ, "будет уделено вопросам продвижения двусторонней торгово-экономической и инвестиционной кооперации в сферах промышленности и добычи полезных ископаемых, а также в сельском хозяйстве".

Главы внешнеполитических ведомств также затронут тематику расширения межрегионального сотрудничества "в контексте поступательного развития многоплановых контактов Бурунди с Республикой Мордовия и Республикой Крым". Так, 29 марта 2018 года в Бужумбуре состоялось торжественное открытие завода российско-бурундийского акционерного общества "ТЛЛИННО" по производству светотехнической продукции в этом населенном пункте на технологической базе ГУП Республики Мордовия "Лисма".

Кроме того, Лавров и Нибигира обсудят взаимодействие двух стран в гуманитарной сфере, в том числе связи по линии избиркомов, а также подготовку бурундийских национальных кадров в российских высших учебных заведениях и стажировку дипломатов внешнеполитического ведомства Бурунди в Дипломатической академии МИД России. В 2018-2019 учебном году квота на обучение бурундийцев в России за счет средств федерального бюджета составила 40 мест.

Дипломатические отношения между странами были установлены 1 октября 1962 года.