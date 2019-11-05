Косачев обсудил двусторонние отношения с японскими парламентариями

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в рамках саммита спикеров парламентов стран "двадцатки" в Японии провел ряд встреч с японскими парламентариями, на которых обсуждались вопросы двусторонних отношений. Об этом сенатор сообщил во вторник.

"Передал спикеру Палаты советников (верхняя палата парламента Японии - прим. ТАСС) госпоже [Акико] Санто послание [председателя Совфеда РФ] Валентины Матвиенко. Обсудил межпарламентское взаимодействие с генсеком парламентской фракции ЛДПЯ (правящая партия в стране Либерально-демократическая партия Японии - прим. ТАСС) господином [Хиросигэ] Сэко, с председателем комитета по международным делам господином [Цунэо] Китамурой и с одним из лидеров "российской темы" в японском эстеблишменте и моим давним другом господином [Мунэо] Судзуки (депутат парламента, считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений - прим. ТАСС)", - написал Косачев в Facebook.

Переговоры прошли "весьма конкретно и весьма конструктивно", отметил парламентарий.

В Токио в понедельник открылся шестой по счету саммит спикеров парламентов стран "двадцатки", организованный при поддержке Межпарламентского союза (IPU). С российской стороны в работе форума принимает участие делегация представителей обеих палат парламента. В частности, в ее состав вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.