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Госдума рассмотрит обращение к ООН с призывом повлиять на позицию США по Кубе

В документе отмечается, что экономическая блокада острова наносит ущерб социально-экономическому развитию страны и противоречит общепризнанным нормам международного права

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит проект постановления об обращении к ООН с призывом оказать влияние на США с целью снятия торгового эмбарго с Кубы, действующего с начала 1960-х годов прошлого века. Об этом во вторник по итогам Совета Думы сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Да, Совет одобрил. Данное обращение будет рассмотрено сегодня", - сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

В документе отмечается, что "экономическая, финансовая и торговая блокада Кубы наносит ущерб ее социально-экономическому развитию, прямо противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права".

В октябре текущего года США ужесточили правила экспорта самолетов и телекоммуникационного оборудования на Кубу под предлогом несоблюдения прав человека и поддержки Гаваной режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Госдума ежегодно и последовательно принимает аналогичные обращения к ООН и международному сообществу с призывами осудить американскую блокаду Кубы. Их число приближается уже к 20.

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СШАКубаРоссия
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