Лавров считает, что визит главы МИД Бурунди позволит наметить перспективы сотрудничества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Бурунди и надеется, что визит в Москву главы МИД африканской страны Эзикиела Нибигиры придаст импульс расширению взаимодействия в различных сферах. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом переговоров с бурундийским коллегой.

"Это ваш первый визит в Москву, рассчитываем что он будет успешным, - отметил глава российского дипведомства, обращаясь к гостю. - У нас хорошая возможность рассмотреть весь комплекс отношений. Они активно развиваются и в торгово-экономической, и гуманитарной, и образовательной сферах. Есть хорошие перспективы, и мы рассчитываем, что ваш визит, беседы в МИД и других наших структурах позволят эти перспективы определить более четко".

Лавров выразил надежду, что на переговорах стороны смогут "подробно обсудить взаимодействие на международной арене". "Мы самым тесным образом координируем наши подходы к ключевым проблемам, которые мы обсуждаем в ООН и других международных организациях, - добавил он. - Особенно интересно будет послушать ваши оценки положения дел с урегулированием конфликтов на Африканском континенте".

В свою очередь бурундийский министр передал искренние приветствия от лица главы этого африканского государства. "Также наш президент Пьер Нкурунзиза попросил меня передать через вас наилучшие пожелания его превосходительству Владимиру Путину, президенту РФ," - подчеркнул он.