Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Россия считает неприемлемыми любые попытки США закрепить военное присутствие в Сирии

Так в МИД РФ ответили на вопрос о планах США создать новые военные базы в Дэйр-эз-Зоре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми и противоречащими международному праву любые действия, которыми США пытаются закрепить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

На эту тему
"Историческое соглашение". Турецкие СМИ о переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

"Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречием международному праву и неприемлемы", - сказал он, отвечая на вопрос о планах США создать новые военные базы в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор для защиты нефтяных месторождений.

Россия также готова оказать содействие налаживанию диалога между Дамаском и курдами по всем вопросам, в том числе о присоединении отрядов "Сил демократической Сирии" к правительственной сирийской армии. 

"Мы не раз говорили, что выступаем за налаживание и ведение диалога между курдскими представителями и центральной властью Дамаска и рассматриваем курдов в качестве неотъемлемой части сирийского народа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Россия способствовать переговорам курдов и правительства Сирии по вопросу присоединения отрядов коалиции "Сил демократической Сирии" к правительственным войскам.

"По всем вопросам", - подчеркнул Вершинин.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Песков заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату подорвет этот документ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС