Россия считает неприемлемыми любые попытки США закрепить военное присутствие в Сирии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми и противоречащими международному праву любые действия, которыми США пытаются закрепить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречием международному праву и неприемлемы", - сказал он, отвечая на вопрос о планах США создать новые военные базы в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор для защиты нефтяных месторождений.

Россия также готова оказать содействие налаживанию диалога между Дамаском и курдами по всем вопросам, в том числе о присоединении отрядов "Сил демократической Сирии" к правительственной сирийской армии.

"Мы не раз говорили, что выступаем за налаживание и ведение диалога между курдскими представителями и центральной властью Дамаска и рассматриваем курдов в качестве неотъемлемой части сирийского народа", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Россия способствовать переговорам курдов и правительства Сирии по вопросу присоединения отрядов коалиции "Сил демократической Сирии" к правительственным войскам.

"По всем вопросам", - подчеркнул Вершинин.