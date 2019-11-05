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Кризис на Украине

Кремль надеется, что процесс разведения сил в Донбассе будет завершен

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Срыв разведения сил в районе Петровского в Донбассе вызывает обеспокоенность, но РФ надеется, что процесс будет завершен. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. Любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован", - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что Россия хотела бы как можно скорее провести саммит в нормандском формате, но говорить о сроках этой встречи пока рано.

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, представитель Кремля заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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