Песков: молчание США по продлению договора об СНВ может привести к цейтноту

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. США пока не подают России сигналов о готовности начать обсуждение продления договоренностей об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких подвижек нет, никаких сигналов от американцев о готовности начинать обсуждение каких-то модальностей старых о продлении или новых тоже нет", - сказал он. "Процесс этот длительный и, конечно, мы неизбежно войдем в цейтнот, если это молчание будет продолжаться", - добавил представитель Кремля.