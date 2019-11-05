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Песков: молчание США по продлению договора об СНВ может привести к цейтноту

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ отметил, что процесс продления занимает длительное время

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. США пока не подают России сигналов о готовности начать обсуждение продления договоренностей об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких подвижек нет, никаких сигналов от американцев о готовности начинать обсуждение каких-то модальностей старых о продлении или новых тоже нет", - сказал он. "Процесс этот длительный и, конечно, мы неизбежно войдем в цейтнот, если это молчание будет продолжаться", - добавил представитель Кремля.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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