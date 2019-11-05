Песков предупредил о возможных последствиях в случае преследования Малинова в Болгарии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что награждение российским орденом Дружбы председателя Национального движения "Русофилы" в Болгарии Николая Синеонова Малинова не станет причиной его преследования.

"Мы считаем, что подобные жесты признания заслуг Малинова в плане внесения вклада в дело единства русского мира, вклада в развитие дружбы и сотрудничества между народами наших двух стран никоим образом не может и не должно быть причиной для каких-то преследований", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, "это было бы нелогично и это имело бы очень пагубные последствия". Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, не ухудшит ли отношения Москвы и Софии награждение Малинова, который в Болгарии обвиняется в шпионаже.

"Мы рассчитываем, наоборот, что такие люди как он [Малинов] получат возможность и дальше работать в русле развития дружеских, давних, исторических отношений между народами наших двух стран", - подчеркнул Песков.

4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин вручил государственные награды нескольким иностранцам.