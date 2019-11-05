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Песков оставил без ответа вопрос о деле израильтянки Иссахар

"Я не даю никакой информации на этот счет", - сказал представитель Кремля

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался делиться с журналистами информацией о рассмотрении дела израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

"Я не даю никакой информации на этот счет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном помиловании Иссахар и обмене ее на россиянина Алексея Буркова.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в Шереметьево, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в середине октября обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар. Алексей Бурков содержится в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям.

Теги
РоссияИзраильПесков, Дмитрий Сергеевич
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