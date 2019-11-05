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Россия и Бурунди будут содействовать принятию на ГА ООН резолюции к 75-летию Победы

Глава МИД России Сергей Лавров также подчеркнул, что страны занимают единую позицию по взаимодействия в органах ООН, которые занимаются правами человека

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия и Бурунди выступят на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку проекта резолюции, посвященной предстоящему юбилею Великой Победы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с бурундийским коллегой Эзекиелом Нибигирой.

"Мы договорились способствовать принятию на текущей сессии ГА ООН резолюции, которая будет посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне и которая будет предусматривать проведение в мае будущего года соответствующего торжественного заседания в Нью-Йорке", - отметил он.

"Бурунди традиционно выступает соавтором ключевых инициатив РФ на ГА ООН, включая такие резолюции, как недопустимость героизации нацизма, неразмещение первыми оружия в космосе, продвижение мер транспарентности и доверия в космическом пространстве, международная информационная безопасность", - напомнил глава МИД РФ.

По его словам, стороны высказались за дальнейшее развития взаимодействия в ООН с другими странами в пользу обеспечения уважения положений Устава ООН, уважения принципов ООН, включая недопустимость вмешательства во внутренние дела, уважения права народов самостоятельно выбирать пути и модели своего развития. Коснувшись в этой связи взаимодействия в органах ООН, которые занимаются правами человека, Лавров подчеркнул, что в данной сфере РФ и Бурунди тоже занимают единую позицию. "Необходимо рассматривать конкретные случаи без попытки их политизировать и без попытки использовать правозащитную тематику для вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБурундиРоссия
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