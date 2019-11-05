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Антитеррористический центр СНГ подготовил словарь понятий в сфере борьбы с терроризмом

Издание предназначено для использования в деятельности правоохранительных органов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ подготовил для правоохранительных органов и спецслужб словарь с терминами и понятиями в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро АТЦ СНГ.

"Антитеррористическим центром государств - участников СНГ подготовлен словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, - сообщили в пресс-бюро. - Издание предназначено для использования в деятельности правоохранительных органов, спецслужб и органов безопасности государств - участников СНГ, органов отраслевого сотрудничества СНГ, а также научных и образовательных организаций правоохранительной направленности стран Содружества".

Всего в словарь входит 414 понятий с указанием их правовых источников, таких как международные договоры и модельные законодательные акты СНГ. Словарь разработан в рамках программы сотрудничества государств СНГ в борьбе с терроризмом и насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы. При его создании учитывались предложения из компетентных органов стран Содружества. Он одобрен на расширенном заседании научно-консультативного совета при АТЦ СНГ в сентябре в Ереване.

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